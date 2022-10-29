Osman Gazi Köprüsü gişelerinde mobilya yüklü tır alevlere teslim oldu

Alınan bilgiye göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola çıkan Rus plakalı mobilya yüklü tır İstanbul istikametinde seyir halindeyken dorsesinde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa sürede tüm dorseye yayılan yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.Tamamen kül olan tır dorsesi kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatılırken çıkış sebebi araştırılıyor

Mehmet Mercan - Erhan Erdoğan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.