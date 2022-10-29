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Osman Gazi Köprüsü gişelerinde mobilya yüklü tır alevlere teslim oldu

Osman Gazi Köprüsü gişelerinde mobilya yüklü tır alevlere teslim oldu
Osman Gazi Köprüsü gişelerinde mobilya yüklü tır alevlere teslim oldu

Yalova’nın Altınova ilçesi Osman Gazi Köprüsü gişelerinde alevlere teslim olan mobilya yüklü tırın dorsesi küle döndü.

Osman Gazi Köprüsü gişelerinde mobilya yüklü tır alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola çıkan Rus plakalı mobilya yüklü tır İstanbul istikametinde seyir halindeyken dorsesinde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa sürede tüm dorseye yayılan yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.Tamamen kül olan tır dorsesi kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatılırken çıkış sebebi araştırılıyor


Mehmet Mercan - Erhan Erdoğan

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