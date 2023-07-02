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Osman Gazi Köprüsü'nde bayram tatili dönüş yoğunluğu

Osman Gazi Köprüsü'nde bayram tatili dönüş yoğunluğu
Osman Gazi Köprüsü'nde bayram tatili dönüş yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Osman Gazi Köprüsü’nde akıcı bir yoğunluk yaşanıyor.

 

Kurban Bayramı tatilini il dışında geçiren İstanbulluların geri dönüşleri devam ediyor. Bayram tatilinin 9 güne yayılması nedeniyle Osman Gazi Köprüsü'nde yaşan yoğunluk akıcı şekilde gerçekleşiyor. Vatandaşların memleketleri ve tatil beldelerinden dönerken kullandığı köprüde yoğunluğun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.
Öte yandan bazı vatandaşlar ise feribotla karşıya geçmeyi tercih ediyor. Osman Gazi Köprüsü'nün yapılmasıyla uzun araç kuyruklarının tarihe karıştığı feribotlarda da akıcı bir yoğunluk yaşanıyor.

Erhan Erdoğan
 

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