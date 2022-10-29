Osman Özköylü: 'Maalesef kazanılan maçlar bizi rehavete sokmuş'

Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Samsunspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özköylü, takımının rehavete kapıldığının altını çizerek, “Beklentimizin dışında istemediğimiz bir sonuç oldu. Kendi sahamızda kazanarak çıkışımızı devam ettirmek istiyorduk. Maalesef belli ki kazanılan maçlar galibiyetler ile gelinen nokta bizi rehavete sokmuş. Kendi mücadelemizden çok uzak olduğumuz bir ilk 45 dakika oynadık. Rakibin önde baskısından basit top kayıpları ile pozisyonlar verdiğimiz bizim adımıza sıkıntılı anlar oldu. 1-0 geri düştük. İkinci yarı değişikliklerden sonra daha fazla kaleye gitmeye çalıştık. Çıkarken kaptırdığımız ve yediğimiz 2. gol daha da demoralize etti. Son yarım saat adeta tek kale oldu. Yeterliliği sağlayamadık. Kendimizi mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Lig uzun bir maraton. Biz bugün enerjiden yoksunduk. Birkaç gündür takımda gördüğüm durum olumsuzluk işaretiydi. Rehaveti nasıl olsa kazanırız düşüncesini kaldırmak için gerekli konuşmaları yaptık ama sahaya yeteri kadar sirayet etmemiş. İyi bir takımız. İstediğimiz oyunu ortaya çıkaramadık. Önümüze bakacağız. Bu maçtan çıkaracağımız dersler çok önemli. Dersleri iyi çıkarıp, bundan sonra bu tür yanlışlara düşmemek için dikkatli olacağız” ifadelerini kullandı.

Bora Akyol - Yunus Kılıç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.