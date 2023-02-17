Osmancık'ta korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre, dün akşamüzeri Osmancık Çay Mahallesi'nde 2 katlı evin teras katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Selamet Kavlak'ın yaşadığı teras katta çıkan yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına Osmancık Belediyesi, Laçin Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri evin her iki cephesinden müdahale etti. Mahalleliyi sokağa döken yangın, yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri yangın çıkan evde soğutma çalışması gerçekleştirdi.

İlkay Sever

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