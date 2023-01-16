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Osmaneli'de akşam saatlerinde kaybolan yaşlı kadın bulundu

Osmaneli'de akşam saatlerinde kaybolan yaşlı kadın bulundu
Osmaneli'de akşam saatlerinde kaybolan yaşlı kadın bulundu

Bilecik’te akşam saatlerinde kaybolan yaşlı kadın jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Ağlan köyünde akşam saatlerinde Fethiye Ç. isimli 87 yaşında alzheimer hastası şahsın kaybolduğu ihbarı alınmasının üzerine jandarma personeli, iz takip köpek unsuru ve AFAD personelinden oluşturulan arama ekiplerince çalışma başlatıldı. Sürdürülen arama faaliyetleri sonucunda gece saat 01.00 sıralarında kadın sağ olarak bulundu. Sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından yaşlı kadın yakınlarına teslim edildi.

Cem Kaan Toka
 

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