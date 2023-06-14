Osmani, AP'ye hitap eden ilk Kosova Cumhurbaşkanı oldu

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, AP Başkanı Roberta Metsola'nın davetlisi olarak geldiği Fransa'nın Strasbourg kentinde Avrupa Parlamentosu'na hitap etti. Osmani, böylece Kosova'nın bağımsız bir devlet olarak AP'ye hitap eden ilk cumhurbaşkanı oldu. Osmani'nin konuşmasının ana teması Avrupa Birliği'nin (AB) ülkeye desteği ve Kosova'nın AB'ye üyelik süreci oldu.

Osmani yaptığı konuşmada, parlamentoya hitap eden ilk cumhurbaşkanı olmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Desteğiniz için teşekkür ederim. Kosova'nın efsane lideri İbrahim Rugova'nın da dediği gibi ‘dostsuz ev olmaz'. Özgürlük, bağımsızlık, demokrasi kelimeleri yalnızca merhum Cumhurbaşkanı İbrahim Rugova'nın söylediği üç kelime değil, bugün Kosova'yı tanımlayan kelimelerdir. Kosova bugün özgür, bağımsız ve demokratiktir” dedi.

“Güçlü bir Avrupa liderliğine ihtiyacımız var”

Kosova'nın Avrupa Birliği'ne entegrasyonunda önemli adımların atılmasının zamanının geldiğini vurgulayan Osmani, "Tüm komşularımıza işbirliği elini uzattık ve bunu halkımız daha parlak bir geleceği hak ettiği için yaptık. Bu da bölgemizde daha güçlü işbirliği anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

Osmani, Kosova'nın AB üyeliği yolunda ilerlemesinin kötü niyetli güçlerin tarihsel olarak anlaşmazlık tohumları ektiği bir bölgeye barış ve uzlaşma getireceğini belirtti. Batı Balkanlar'daki demokratik ülkelerin AB ile bütünleşmemesinin bölgeyi kötü niyetli aktörlere karşı savunmasız bıraktığını ve bunun tüm Avrupa'da büyük bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu ifade den Osmani, “Bölgemizin entegrasyonu sadece büyük değil, aynı zamanda stratejik bir öneme sahiptir” dedi. Osmani ayrıca Avrupa Parlamentosu'na 90'lardan bu yana Kosova'ya verdiği destek için vatandaşlarının minnettarlığını ifade etti.

Kosova'nın egemenliğe, toprak bütünlüğüne saygı duyan sürdürülebilir bir barış ve istikrar istediğini vurgulayan Osmani, “Bu süreçte her kurumda güçlü bir Avrupa liderliğine ihtiyacımız var. Bu, Avrupa ailesinin bir parçası olarak bölgemizin geleceği için proaktif, güvenilir ve anlaşılır bir yol haritası sağlayacaktır” dedi.

“Kosova, Sırpların da evi”

Ülkede yaşayan Sırplara seslenen Cumhurbaşkanı Osmani, “Kosova Cumhuriyeti sizin de eviniz, şiddet olaylarından uzak durun. Kendinizi daha güvenli hissetmeniz için elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.

Kosova'daki tüm Sırplara ülke anayasasının garanti ettiği haklardan faydalanmaları çağrısında bulunan Osmani, Kosova'nın adaletin herkes için uygulanması ve bireylerin tüm eylemlerinden sorumlu tutulması konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Kosova Cumhurbaşkanlığı tarafından Osmani'nin Strasbourg ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanının AP Başkanı Metsola tarafından kabul edildiği, Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi grupların liderleri ve AB temsilcileri de bir araya geleceği belirtildi.

Enis Tabak



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.