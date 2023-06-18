Osmaniye Düziçi'ne 300 konteynerli kent kuruluyor

Düziçi Kurtuluş Mahallesi'nde zemin düzenlemesi, altyapı çalışmaları yapılan bölgede konteynerler getirilerek yerleştirilmeye başlandı. Toplamda bin 300 adet konteyner kurulacak alanda, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi. Deprem sonrasında evleri yıkılan ve ağır hasar alan depremzedeler ailelerin yerleştirileceği yeni oluşturulan konteyner kenttin kurban bayramından önce teslim edileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Düziçi konteyner kent sorumlusu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçemizde 320 adet çadır bulunan çadırkentte vatandaşlarımızı misafir ettik. Düziçi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan alanda çalışmalarımızı tamamladık, konteynerlerimiz gelmeye başladı. İçlerinde her türlü malzemeleri mevcut 21 metrekare 3x7 şeklinde içlerinde her türlü malzemeleri mevcut, bunlar devletimiz tarafından karşılanacak. Yaşam konteynerlerimizi yerleştirmeye başladık. Depremden etkilenen vatandaşlarımız e-devlet üzerinden başvurularını yapacak ve bizler burada vatandaşlarımızı misafir etmeye başlayacağız" dedi.

Merden İslah

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