İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Osmaniye merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Osmaniye merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Osmaniye merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri iddia edilen yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından Osmaniye merkezli Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye'de bulundukları süre içerisinde çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü adına silahlı faaliyet gösterdikleri iddia edilen İ.K., C.E., A.E. R.İ. ve H.E. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el koyuldu.

Selçuk Kaya

 

 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.