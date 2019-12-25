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Osmaniye'de 3 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Osmaniye'de 3 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Osmaniye'de 3 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Osmaniye’nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Akdeniz'de etkili olan yağışlar şehir merkezlerinde yağmur olarak etkisini sürdürürken yüksek kesimlere ise kar olarak görülüyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk ve Değirmendere köyü ile Sumbas ilçesine bağlı Esenli köyü yolları yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kadirli İlçe Özel İdaresine bağlı ekipler kapanan yolları trafiğe açtı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, bölgede sağanak yağmur ve kar etkisini sürdürecek. İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler ise kapanan yollarda yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Selçuk Şavran

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