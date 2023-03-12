Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem: Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu

AFAD'dan alınan bilgiye göre, bugün saat 12.14'te merkez üssü Düziçi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Artçı olarak değerlendirilen ve 7 kilometre derinlikte oluşan deprem, il ve ilçelerde hissedildi. Kısa süren sarsıntı, Düziçi'ne bağlı Yazlamazlı köyünde tedirginliğe yol açtı. Evlerinde depreme yakalanan vatandaşlar dışarı çıkarken, sarsıntıyı kuvvetli hissettikleri için korktuklarını ifade etti.

Evinin önüne tam oturacakları sırada sarsıntıya yakalandığını dile getiren Elif Altun, deprem olursa diye biraz uzağa oturmayı konuşurken sallandıklarını kaydetti. Balkonda oturduğu sırada depreme yakalanan Ali Cücük ise, "Alttan geldi, vurdu gitti. Saniyeler sürmedi ama çok güçlüydü. Merkez üssü burası olduğunu tahmin ettik, doğru çıktı. Balkondaydık, hemen aşağı indik" dedi.

Şiddetli bir sallantı hissettiklerini aktaran Ali Efe İslah da balkonda oturduklarını, depremle birlikte panikle aşağı indiklerini söyledi.

Merden İslah

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