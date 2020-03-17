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Osmaniye'de 5 şüpheliye yapılan korona virüs testi negatif çıktı

Osmaniye'de 5 şüpheliye yapılan korona virüs testi negatif çıktı
Osmaniye'de 5 şüpheliye yapılan korona virüs testi negatif çıktı

Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Tamer Gülsür, korona virüs şüphesiyle gözlem altında tuttukları 5 hastanın test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Osmaniye'de yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle farklı zamanlarda hastaneye müracaat eden ve korona virüs şüphesiyle gözlem altında tutulan 5 şüpheliye test yapıldı. 5 şüphelinin de korona virüs test sonucu negatif çıktı. Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tamer Gülsür yaptığı açıklamada, “Yaptığımız tahliller neticesinde 5 kişinin de korona virüs taşımadıkları ortaya çıktı. Hastanemize başka da müracaat yoktur. Dolayısıyla Osmaniye'de korona virüse rastlanmadığını tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Hastane olarak her türlü tedbiri de aldığımızın da bilinmesini isterim” dedi.

Selçuk Şavran



 

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