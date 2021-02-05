Osmaniye'de 6 Afgan mülteci yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden gelen şehirlerarası otobüslerde denetim yaptı.

Denetimler esnasında durdurulan bir otobüste kimlik belgesi olmayan Afgan uyruklu 6 şahıs tespit edildi. Türkiye'ye yasa dışı yollarla Van üzerinden girdiği belirlenen mülteciler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen 6 kişinin sınır dışı edileceği öğrenildi.

Öte yandan, otobüs şoförü ve muavin hakkında ‘göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı.

Selçuk Kaya

