Osmaniye'de 83 bina yıkıldı, 20 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Osmaniye'de de bu depremden dolayı 83 bina yıkıldı. Yıkılan binalarda şu ana kadar 20 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda da yaralı olduğu öğrenildi. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Müslüm Balko







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