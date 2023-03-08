Osmaniye'de acil yıkım kararı verilen 474 binadan 238'i yıkıldı

Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Koordinatör Niğde Valisi Mustafa Koç ve İldeki çadır alanları sorumlularının katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, ağır hasarlı binaların yıkımları ile ilgili bilgi verdi.

Bakan Yardımcısı Demirtaş, “Osmaniye'nin yerli makinalarıyla ilgili çalışan firmalar makas bulmakta biraz zorlandılar. Kentte üç kata kadar olan yerlerde yıkımlar yapıldı ama büyük yapılarda biraz sıkıntıları oldu. Acil yıkılacak olan binalardan yüksek yapılı olanlar kaldı. Diğerleri aşağı yukarı yıkımları bitti. Oransal olarak 474 binanın 238 tanesini yıktık. Bunlar arasında yüksek binalar kaldı. 0-3 kat arası olan binaların çoğu yıkılmış oldu. Bir tane camimiz var. Bir 10 günlük bir zaman zarfında tamamen enkazların, molozların da kaldırılması dahil sonlandırmış olacağız" diye konuştu.

Müslüm Balko

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