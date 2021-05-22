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Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı kamerada

Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı kamerada
Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı kamerada

Osmaniye’de bir sitenin bahçesinde bulunan bisikleti çalan hırsızlık şüphelisi şahıs önce kamaralara ardından polise yakalandı.

Osmaniye’de bisiklet hırsızlığı kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 8572 Sokak'ta bulunan bir sitenin içerisinde bulunan apartmanın önündeki bisikletin çalındığı ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler sokak üzerinde keşif yaptıktan sonra bisikleti çalan şahsın M.C.G. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucu hırsızlık şüphelisi şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 yaşındaki M.C.G. isimli şahıs Çocuk Şubesine teslim edildi.

Bekir Burak Canbolat
 

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