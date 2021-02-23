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Osmaniye'de çift başlı doğan oğlak görenleri şaşkına çevirdi

Osmaniye'de çift başlı doğan oğlak görenleri şaşkına çevirdi
Osmaniye'de çift başlı doğan oğlak görenleri şaşkına çevirdi

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde bir keçi çift başlı oğlak doğurdu. Dört gözü ve üç kulağı olan oğlağın sahibi Şahin Er, ilk defa böyle bir vakaya şahit olduğunu söyledi.

Osmaniye’de çift başlı doğan oğlak görenleri şaşkına çevirdi - Tıkla İzle

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Nohut köyünde 20 yıldır hayvancılıkla uğraşan Şahin Er'in, sabah saatlerinde hamile olan keçisi ikiz oğlak doğurdu. Oğlaklardan birisi normal doğarken diğeri ise iki başlı olarak dünyaya geldi. Doğum esnasında gördükleri karşısında şaşkına dönen Şahin Er, oğlağı kucağına alıp incelediğinde iki kafasının, dört gözünün ve üç kulağının olduğunu gördü. Bir süre yaşama tutunan oğlak daha sonra öldü.

İlk defa böyle bir şeye şahit olduğunu ifade eden Er, “Osmaniye Bahçe'de ikametgâh ediyorum. Keçim hamile kalmıştı. Bugün doğum yaptı. Gördüğünüz gibi yavru iki kafalı, dört tane gözü ve üç tane kulağı var. İlk defa böyle bir şeye rast geliyorum“ dedi.

Selçuk Kaya
 

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