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Osmaniye'de çıkan orman yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Osmaniye'de çıkan orman yangını evlere sıçramadan söndürüldü
Osmaniye'de çıkan orman yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyünde çıkan orman yangını 3 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü. Evlere kadar yaklaşan yangında soğutma çalışmaları devam ederken, 4 hektarlık alan küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyü yakınlarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören köylüler durumu itfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. 2 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, itfaiye araçları, İl Özel İdare'ye ait iş makineleri ve çok sayıda personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda söndürüldü. Soğutma çalışmalarının başlatıldığı yangında 4 hektarlık alan küle döndü.
Öte yandan yangının evlere ulaşması ihtimaline karşılık çevrede bulunan evlerde geçici tahliye işlemi başlatıldı.

Selçuk Kaya 

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