Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Düziçi ilçesi Ellek beldesi civarı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otoyoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda ekip karadan arazözlerle müdahale ederken havadan da helikopter müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm çamlık alan zarar görürken ekipler, alevlerin yangın alanına yakın olan zeytin bahçelerine ulaşmaması için mücadele etti.

Kontrol altına alan yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları başlatılırken jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



Merden İslah

