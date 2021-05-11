Osmaniye'de çocuk parkında yılan paniği

Edinilen bilgiye göre, Fakıuşağı Mahallesi 45018 Sokak üzerinde bulunan bir sitesinin çocuk parkında yılan gören vatandaşlar durumu Osmaniye Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yılanı bulmak için harekete geçti. Kısa süre içerisinde oyun aletlerinin yanında bulunan yaklaşık bir buçuk metre boyundaki yılan ekipler tarafından yakalandı. Torbaya koyulan yılan mahalleye uzak bir noktada doğaya bırakıldı.

Çocuk parkında yaşanan yılan paniği bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, çevredeki bazı vatandaşların ise ellerinde kürekle beklemesi dikkat çekti.

Selçuk Kaya

