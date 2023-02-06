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Osmaniye'de çöken 3 blokta bir kişi kurtarıldı

Osmaniye'de çöken 3 blokta bir kişi kurtarıldı
Osmaniye'de çöken 3 blokta bir kişi kurtarıldı

Osmaniye’de yaşanan depremde 3 blok çökerken, enkaz altından bir kişi sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye’de çöken 3 blokta bir kişi kurtarıldı - Tıkla İzle

Sabaha doğru Osmaniye'de yaşanan depremde Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Sitesinde 3 blok birden yıkıldı. Binaların yıkılmasıyla birlikte vatandaşlar enkaz altında kaldı. AFAD ve belediye ekipleri enkaz altına kalanları arama ve kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda bir kişi sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Müslüm Balko

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