Osmaniye'de depremzedeler çadırlara yerleşmeye başladı

Kahramanmaraş'taki depremlerde Osmaniye'de 85 bina yıkılırken, çok sayıda bina da ağır hasar aldı. İlk depremden itibaren sokağa çıkan vatandaşların kimi başka illerdeki yakınlarının yanına giderken, kimi ise kentte kalmaya devam etti. Deprem sonrası AFAD tarafından şehrin farklı noktalarına çadırlar kurulmaya başlandı. Birçok noktada kurulan çadırlara depremzedeler yerleştirilmeye başlandı.

Depremde evi ağır hasar alınca AFAD çadırına yerleştiğini ifade eden Murat Şen, “Gece saatleriydi. Aşırı sallandı. Çevredeki komşular tedirgindi. Yıkılan binaları, enkaz altında kalanları gördük. Hemen kendimizi dışarı attık. Evimizde hasar var. AFAD çadırlarına geldik. Sağ olsun devletimiz yanımızda. Ailecek buradayız” dedi.

“Devletimizden Allah razı olsun”

Eşi Sıtkı Pişkin'in evden ayrılmak istemediğini ve güçlükle ikna ettiğini anlatan Perihan Pişkin ise, “Evimizin alt katları hasarlı. Öğlene kadar eşim evden çıkmadı. ‘Öleceksek burada ölelim' dedi. Öğlene kadar sitede kimse kalmayınca beyime ‘Allah'ın gazabından rahmetine kaçalım' dedim. Çadırımızı kurup verdiler. Torunlarımız ile beraber buradayız. Çadırlar hemen kuruldu” ifadelerini kullandı.

Evlerinde ağır hasar olan ve bu nedenle terk etmek zorunda kalan Hatice Sabancı da, “Depremde enkaz altıda kalmadık ama evimiz çöktü. Evimizde büyük hasarlar var. Bu yüzden AFAD çadır verdi, onda kalıyoruz. Her yer çok kötü. Devletimizden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Fadıl Kösedağ - Müslüm Balko

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