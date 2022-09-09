Osmaniye'de dereye atılan onlarca lastik çevre kirliliğine neden oldu

Toprakkale ilçesi Kumarlı Mahallesi'nden geçen Karaçay Deresi'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce onlarca otomobil, kamyon ve ağır iş makinesi lastikleri atıldı. Lastikleri dere kenarına ve suyun içerisine atanlar merak konusu olurken yaşanan çevre kirliği kameralara yansıdı. Bazı lastikler de su içerisine gömülürken, suyun içerisindeki lastiklerin kenarlarında gerçekleşen balık ölümleri de dikkat çekti.

Dere yatığına onlarca lastiğin atıldığını söyleyen Selçuk Kaya, “Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Kumarlı Mahallesi mevkiinde bulunan Karaçay Dere yatağındayız. Burada çevre katliamına şahit olduk. Onlarca otomobil, kamyon ve ağır iş makineleri lastiklerinin dere yatağına ve dere içerisindeki suyun içerisine atıldığını gördük. Yaşanılan çevre kirliliği üzücü bir durum olsa da onunla birlikte suyun içerisindeki lastiklerin kenarlarında da balık ölümlerine rastladık. Bu lastiklerin burada olmaması gerekiyor” diye konuştu.

Selçuk Kaya