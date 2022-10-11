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Osmaniye'de evleri ağır hasar gören aile büyük korku yaşadı

Osmaniye'de evleri ağır hasar gören aile büyük korku yaşadı
Osmaniye'de evleri ağır hasar gören aile büyük korku yaşadı

Osmaniye’de 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremde 1 ev ağır hasar görürken evdeki 4 kişi büyük korku yaşadı.

Osmaniye’de evleri ağır hasar gören aile büyük korku yaşadı - Tıkla İzle

Osmaniye'de saat 18.48'de merkez üssü Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Depremin ardından Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu köyünde bir evde hasar meydana geldi. Deprem sırasında evde oturan Mert ailesi korku yaşarken Kızılay ve AFAD ekipleri eve gelip incelemelerde bulundu. Gazetecilere konuşan aile, evde yemek yedikleri sırada depremin olduğunu ve korkuyla dışarı çıktıklarını söyledi. Türk Kızılayı Düziçi Şube Başkanı Mustafa Önal ise depremin ardından sahaya indiklerini söyledi.

Merden İslah

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