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Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın - Tıkla İzle

Osmaniye-Adana D-400 karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler hazırlıklarının ardından söndürme çalışmalarına başladı. Fabrikanın depo bölümlerini saran alevlere çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor.


 

Selçuk Kaya
 

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