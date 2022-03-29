Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Osmaniye-Adana D-400 karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler hazırlıklarının ardından söndürme çalışmalarına başladı. Fabrikanın depo bölümlerini saran alevlere çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor.





Selçuk Kaya



İLGİLİ HABER Tekirdağ'da korkutan orman yangını

İLGİLİ HABER Bodrum’da yangında ev alev topuna döndü

İLGİLİ HABER Lutsk’ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor