Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Olay, Toprakkale ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesisin hurdalarının depolandığı alanda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İş makinelerinin yardımıyla hurda yığınları yangın bölgesinden uzaklaştırılmaya çalışılırken itfaiye ekiplerinin de yangına müdahalesi karadan devam ediyor. Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de yangına havadan müdahale etti.

Selçuk Kaya



İLGİLİ HABER Arnavutköy’de ısınmak için yakılan ateş yangına neden oldu

İLGİLİ HABER Fransa'da nükleer tesiste yangın

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.