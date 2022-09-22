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Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın
Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde hurda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri karadan müdahalesini sürdürürken yangın helikopteri de havadan müdahale etti.

Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın - Tıkla İzle

Olay, Toprakkale ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesisin hurdalarının depolandığı alanda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İş makinelerinin yardımıyla hurda yığınları yangın bölgesinden uzaklaştırılmaya çalışılırken itfaiye ekiplerinin de yangına müdahalesi karadan devam ediyor. Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de yangına havadan müdahale etti.

Selçuk Kaya
 

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