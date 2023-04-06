İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Osmaniye'de heyelanda düşen kaya parçaları yolu kapattı

Osmaniye'de heyelanda düşen kaya parçaları yolu kapattı
Osmaniye'de heyelanda düşen kaya parçaları yolu kapattı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yağmur sonrası meydana gelen heyelanda kaya parçaları yolu kapattı.

Osmaniye’de heyelanda düşen kaya parçaları yolu kapattı - Tıkla İzle

Düziçi ve çevresinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çatak köyü ve Yeni Farsak köyünde heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları iki köyün yolunu kapattı. Sabah köyden ilçeye gitmek isteyen vatandaşlar, yolun kaya parçalarıyla kapalı olduğunu görünce yetkililere bilgi verdi. Bölgeye gönderilen Özel İdare ekipleri, yaptıkları çalışma ile kaya parçalarını kaldırarak yolu açtı.

Merden Islah

İLGİLİ HABER
Bingölde heyelan: Yarıkların oluştuğu yol ulaşıma kapandı Bingöl’de heyelan: Yarıkların oluştuğu yol ulaşıma kapandı
İLGİLİ HABER
Orduda heyelan: Bir ev yan yattı Ordu’da heyelan: Bir ev yan yattı
İLGİLİ HABER
Artvinde heyelan anı araç kamerasına yansıdı Artvin’de heyelan anı araç kamerasına yansıdı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.