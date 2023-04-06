Osmaniye'de heyelanda düşen kaya parçaları yolu kapattı

Düziçi ve çevresinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çatak köyü ve Yeni Farsak köyünde heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları iki köyün yolunu kapattı. Sabah köyden ilçeye gitmek isteyen vatandaşlar, yolun kaya parçalarıyla kapalı olduğunu görünce yetkililere bilgi verdi. Bölgeye gönderilen Özel İdare ekipleri, yaptıkları çalışma ile kaya parçalarını kaldırarak yolu açtı.

Merden Islah

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