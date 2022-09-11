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Osmaniye'de husumetli iki aile birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de husumetli iki aile birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı
Osmaniye'de husumetli iki aile birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de husumetli iki aile birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Baş Mahalle Mustafa İnce Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte uzun namlulu silahlarında kullanıldığı olayda Ali Uğurlu olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Hatun Canpolat ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Kavgada ismi öğrenilemeyen 3 yaralının da hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Selçuk Kaya
 

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