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Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kadirli-Osmaniye karayolunun 4'ncü kilometresinde Kümbet köyü civarında meydana geldi. İddiaya göre Kadirli yönünden Osmaniye istikametine doğru seyir halinde olan otomobil ile Kadirli, Osmaniye istikametine giden ve petrol istasyonuna dönüş yapmaya çalışan otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir petrol istasyonunun kameralarına yansırken, kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Selçuk Şavran

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