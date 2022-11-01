Osmaniye'de kamyon elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, Musa Şahin Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 V 1188 plakalı kamyon seyir halindeyken Mehmet B.'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet B. ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Safiye B. yola savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Safiye B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Mehmet B. ise olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Selçuk Kaya

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