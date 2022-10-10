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Osmaniye'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Osmaniye'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde şarampole devrilen kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü ile Osmaniye yolu arasında bulunan Kazmaca köyü yakınlarında meydana geldi. 31 FP 495 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Devrilen kamyonette ağır yaralanan 3 kişi ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Selahaddin Uçar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Selçuk Şavran
 

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