Osmaniye'de Kick Boks gecesi düzenlenecek

Ünlü Kick bokscuların organizatörü Nusret Bulut Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kasım ayında Avrupa ve Dünya Şampiyonu sporcuların ringe çıkacağı Kickboks gecesi düzenleyeceğini açıkladı. Dövüş sporlarında Kickboks'un seyir açısından ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Bulut, "Kasım ayında Osmaniye'yi Kadirli'yi Kickboks'a doyuracağız. Dünyaca ünlü, Avrupada ve kıtalar arasında şampiyonluklar yaşamış kickbokscuları Kadirli'ye getireceğiz. Özellikle gençlerimizin spora yönelmesi için bu tür organizasyonlar önemi büyük. Aileler dövüş sporu diye boks veya kickboks'a soğuk baksalar da sporun her türlüsü zararlı alışkanlıklardan koruyucudur. Ben tüm Osmaniye'yi Kasım ayında yapacağımız organizasyonumuza bekliyorum" şeklinde konuştu.

Selçuk Şavran