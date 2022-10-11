Osmaniye'de korkutan deprem! Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve birçok ilde hissedildi

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü. Çok korktuklarını söyleyen vatandaşlar, evlerinden kaçtıklarını ve sokağa çıktıklarını söyledi.

BAKAN KOCA'DAN VATANDAŞLARIN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Deprem sonrası vatandaşların sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Osmaniye Düziçi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, şu an itibarıyla, 6 vatandaşımızın olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığı tespit edilmiştir. Osmaniye halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah tüm afetlerden korusun." dedi.

OSMANİYE'DEKİ DEPREM GÜVENLİK KAMERASINDA!

Osmaniye'de saat 18.48'de merkez üssü Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Öte yandan sarsıntı Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Osmaniye'deki deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DEPREM SIRASINDAKİ PANİK ANI BİR MARKETİN KAMERASINA YANSIDI

Osmaniye'de meydana gelen 5.1'lik deprem sırasındaki panik anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bugün saat 18.48'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye'nin tüm ilçelerinin yanı sıra Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinden de hissedildi. Deprem anında Kadirli ilçesindeki bir markette çalışanların kaçışması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Market çalışanı Sevgi Akar, "Ben o esnada kasadaydım. Bir anda deprem oldu. Herkes dışarı çıkmaya çalıştı. çok korktuk” dedi.

Umutcan İşledici - Selçuk Şavran - Merden İslah - Halil Ulubey

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