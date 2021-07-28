Osmaniye'de korkutan orman yangınları!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karatepe, Bozkuyu ve Kazmaca köyleri civarında çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle çevre köyler boşaltıldı. Çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve itfaiyenin müdahale ettiği yangında geniş çaplı güvenlik önlemi de alındı.

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Yangında dumanlar gökyüzünü kapladı

Alevler nedeniyle çıkan yoğun duman tabakası gökyüzünü kapladı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar da bölgeden uzaklaştırıldı.

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Köylülerin tedirgin bekleyişi sürüyor

Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı yangın alanında köylülerinde tedirgin bekleyişi sürüyor. Ayrıca ekipler köy yerine yakın bölgelerde iş makineleri ile hat açma çalışmaları gerçekleştiriyor.

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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan orman yangını açıklaması

Osmaniye'ye merkeze bağlı Kazmaca köyünde çıkan ve hala söndürme çalışmaları devam eden orman yangını ile ilgili olarak Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak açıklama yaptı. Osmaniye Valisi Yılmaz yaptığı açıklamada yangının ilk bulgulara göre elektrik tellerinin birbirine temas ettiğinden dolayı çıktığını gören görgü tanıkları olduğunu belirterek “Şu anda Osnmaniye'de iki yangınımız var. Birisi burası diğeri ise Dereobası köyünde. Dereobası köyündeki yangın kontrol altına alınmak üzere. Orası kontrol altına alınınca oradaki ekipleri buraya yönlendireceğiz. İlk bulgular yangının elektrik tellerinden çıktığı yönünde bir tespitimiz var. Çalışmalar sürüyor.” diye konuştu.

İLGİLİ VİDEO Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan orman yangını açıklaması

Orman yangının ulaştığı köyler boşaltılıyor

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yangının ilk başladığı noktadan 15 km uzaklıkta bulunan Sarpınağzı köyüne ulaştı. Yangının ulaştığı köyde Jandarma ekipleri dolaşarak sık sık anonslar yapıp köylülerin evlerini boşaltmalarını istedi.

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Köy muhtarı Hüseyin Doğan köyün tamamen boşaltıldığını söyleyerek, "Yangın şu anda köyümüze ulaşmış durumda. Köylülerimiz eşyalarını hayvanlarını alarak köyü boşaltmış durumda. Jandarma da burada bizden köyün boşaltılmasını istedi. Yangın umarız bir an önce söndürülür” şeklinde konuştu.

Büyük bir alana yayılmış olan orman yangınına şu anda sadece karadan müdahale ediliyor. Havanın kararması ile birlikte havadan müdahale edilemiyor.

Selçuk Şavran - Bekir Burak Canbolat-Selçuk Kaya

Osmaniye'deki orman yangınına karadan müdahale devam ediyor

Osmaniye'nin Karacalar köyünde çıkan orman yangınına havanın kararmasından dolayı havadan müdahaleye ara verilirken, yangına karadan müdahale devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Karacalar köyünün üstündeki Dombullu dersindeki yangına, havanın kararması ile birlikte havadan müdahaleye ara verildi. Söndürme çalışmaları karadan devam ediyor. Yangının yakınındaki yerleşim yerlerindeki vatandaşlar şehir merkezine indi. Ayrıca Zorkun yolu trafiğe kapatıldı.

Bekir Burak Canbolat

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