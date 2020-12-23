Osmaniye'de kumar oynayan 6 kişiye 34 bin lira ceza

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kadirli ilçesi Katıralağı mevkiinde bulunan yayla evinde yasa dışı kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen ekipler A.K., A.B., A.K., İ.İ., H.İ. ve A.C. isimli şahısları kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Yer temin ettiği iddia edilen şüpheli A.K. isimli şahsa ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama' suçundan adli işlem başlatılırken diğer şahıslara da kumar oynamak, sosyal mesafeyi ihlal etmek ve maske takmamak suçlarından toplamda 34 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

Selçuk Kaya

