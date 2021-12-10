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Osmaniye'de minibüs köprüden Savrun Çayı'na uçtu: 3 yaralı

Osmaniye'de minibüs köprüden Savrun Çayı'na uçtu: 3 yaralı
Osmaniye'de minibüs köprüden Savrun Çayı'na uçtu: 3 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı minibüs köprüden aşağı Savrun Çayı'na uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de minibüs köprüden Savrun Çayı'na uçtu: 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Osman Nuri Saygılı Caddesi üzerinde bulunan Yaşar Kemal Köprüsü'nde seyir halinde olan Mustafa A. idaresindeki 01 AC 0399 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak köprüden aşağı Savrun Çayı'na düştü.

Kazada minibüs şoförü M.A., eşi N.A. ve oğlu E.A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar minibüsten çıkartılarak olay yerinde olan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Selçuk Şavran
 

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