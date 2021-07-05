Osmaniye'de nesli tehdit altındaki 'sarı benekli semender' görüntülendi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Hodu Yaylası'nda türüne az rastlanan sarı benekli semenderi görüntüleyen Nazım Koç, “Yolda hareket eden bir sürüngen gördüm ve dikkatimi çekti. Daha sonra dikkatlice baktığımda ise nesli tükenmekte olan sarı benekli semender olduğunu fark ettim. Yolun ortasında olduğu için ezilme tehlikesine karşı karşıyaydı. Yoldan alıp ağaçlık alana bıraktım" dedi.

Genellikle yağmur sonrası ortaya çıkmasıyla bilinen ve Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan sarı benekli Anadolu semenderi, “yağmur yağdıran böcü” olarak da adlandırılıyor.

Merden İslah

