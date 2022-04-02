İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye’de ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlerin yerleşim yerine sıçraması engellendi.

Osmaniye’de orman yangını - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Merkez Bahçe köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden köylüler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Vadi içerisinde gerçekleşen yangın, rüzgâr nedeniyle zaman zaman şiddetini arttırırken ekipler, alevlerin yerleşim yerine sıçramasının önüne geçti.

Selçuk Kaya
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.