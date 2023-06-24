Osmaniye'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale etti

Alınan bilgiye göre, orman yangını Düziçi Akcakoyunlu Köyü kanlı geçit mevkiinde çıktı. Yangını fark eden köy sakinleri durumu bildirmesi üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine arazözlerle gelen ekipler, yangına müdahale etti. Helikopterin de havadan destek vermesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin mücadelesi ile söndürülen yangında bir dönüm kızıl çam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmasının sürdüğü kaydedildi.

Merden İslah

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