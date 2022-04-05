İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Osmaniye'de otomobil bariyerlere çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Osmaniye'de otomobil bariyerlere çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Osmaniye'de otomobil bariyerlere çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Osmaniye’de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza Osmaniye'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı, Osmaniye-Gaziantep D-400 Karayolu Şekerdere kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye gör, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde ağır hasar oluşurken, kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merden İslah
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.