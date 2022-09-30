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Osmaniye'de otomobil uçurumdan yuvarlandı: 3'ü ağır 7 yaralı

Osmaniye'de otomobil uçurumdan yuvarlandı: 3'ü ağır 7 yaralı
Osmaniye'de otomobil uçurumdan yuvarlandı: 3'ü ağır 7 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Osmaniye’de otomobil uçurumdan yuvarlandı: 3’ü ağır 7 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Düziçi ilçesi Yeşildere Köyü Ağalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Hüseyin Torun idaresindeki 80 FH 202 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada aynı aileden Hacı Hüseyin Torun, Erhan Torun, Gülay Torun, Duygu Torun, Can Torun, Ramazan Torun ve Zeynep Torun yaralandı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Merden İslah

 

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