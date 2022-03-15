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Osmaniye'de park halindeki otomobil alev alev yandı

Osmaniye'de park halindeki otomobil alev alev yandı
Osmaniye'de park halindeki otomobil alev alev yandı

Osmaniye’de park halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil yandı. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, yanında bulunan bir tır ile otomobil de yangın nedeniyle hasar gördü.

Olay, Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 GV 523 plakalı otomobilin motor bölümünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler otomobili tamamen sararken otomobilin yanında park halinde olan 80 ET 800 plakalı tır ile 80 DT 505 plakalı otomobile de alevler sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
İtfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları devam ederken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Selçuk Kaya
 

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