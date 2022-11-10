İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Osmaniye'de parke yüklü vagon yandı

Osmaniye'de parke yüklü vagon yandı
Osmaniye'de parke yüklü vagon yandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yük treni vagonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Bahçe ilçesi tren istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda bekleyen parke yüklü vagonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden istasyon çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine istasyona itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yanan vagon kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Selçuk Kaya
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.