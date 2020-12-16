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Osmaniye'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

Osmaniye'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
Osmaniye'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylemleriyle faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilerin, bulunduğu adreslere operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, Suriye uyruklu H.Y., M.M.S., C.S. ve B.B. gözaltına alındı.
Ekipler ev ve iş yerlerinde arama yaparken şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Selçuk Kaya
 

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