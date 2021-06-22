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Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.

Osmaniye’de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. Alevleri fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çok sayıda itfaiye aracının yönlendirildiği yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının başlatıldığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgiler aldı.

Selçuk Kaya
 

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