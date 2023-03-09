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Osmaniye'de sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi

Osmaniye'de sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi
Osmaniye'de sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aniden bastıran dolu ile birlikte yağan sağanak yağış sonrası cadde ve sokakları göle çevirdi.

Osmaniye'de sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi - Tıkla İzle

Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran ve yarım saat aralıksız yağan sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Cemalpaşa Mahallesi Kadirli-Sumbas ilçesi yolu üzerinde biriken yağmur suyundan dolayı sürücüler zor anlar yaşadı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Öte yandan ilçeye bağlı Yukarı Bozkuyu ve Aşağı Bozkuyu köylerinde dolu yağışı etkili oldu. Yarım saat yağan dolu yağışı sonrası etraf kar yağmışçasına beyaza büründü.

Selçuk Şavran

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