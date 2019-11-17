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Osmaniye'de silahlı kavga: 2 yaralı

Osmaniye'de silahlı kavga: 2 yaralı
Osmaniye'de silahlı kavga: 2 yaralı

Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Atatürk Caddesi, eski belediye mevkisindeki bir birahanenin önünde Fatih Y. ile Musa Ö. bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Y. silahını çıkararak ateş etti. Silahtan çıkan mermilerle Musa Ö. ve birahanede bulunan Savaş B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Fatih Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İbrahim İmat

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