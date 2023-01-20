Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Osmaniye-Gaziantep oto yolu gişeler yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aynı istikamette seyreden Mahsen Kılıç idaresindeki 27 U 0638 plakalı kamyonet ile A.Ç. idaresindeki 80 ABV 398 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Kılıç hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kılıç'ın cenazesi morga götürüldü.

Merden İslah

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