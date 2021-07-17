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Osmaniye'de traktör devrildi, baba ve oğlu yaralandı

Osmaniye'de traktör devrildi, baba ve oğlu yaralandı
Osmaniye'de traktör devrildi, baba ve oğlu yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Düziçi ilçesi Atalan Beldesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Veli Ö. yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi

. Kazada sürücü Veli Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki oğlu Ege Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Merden İslah
 

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