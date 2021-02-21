Osmaniye'de vaka artışları sonrası harekete geçildi

Sağlık Bakanlığının geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre, 8-14 Şubat tarihleri arasında her 100 binde 139,81 vaka sayısı ile Osmaniye 81 il arasında korona virüs haritasında 6'ncı sırada yer aldı. Cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi 05.00'de sona erecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezi giriş çıkışlarında polis ekipleri kuş uçurtmadı. Korona virüs denetimlerinin üst seviye çıkarıldığı kent merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasını suiistimal edenlere ekipler göz açtırmazken, araçları tek tek durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı. Belgesi olmadan kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesildi.

Öte yandan vaka sayılarında artışların yaşandığı Düziçi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde 6 farklı noktada denetim yapıldı. Denetimlerde izin belgesi olmadan kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesildi. Ayrıca Dumanlı Yaylası'na giriş ve çıkışlar kapatılırken, Kaymakam Mutlu Almalı, Covid-19 kurallarını ihlal edenlere uyarı yapılmadan ceza yazılması konusunda ekiplere talimat verdi.

Selçuk Kaya

