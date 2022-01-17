Osmaniye'de yağışlarla birlikte barajlar dolmaya başladı

Çukurova'da önemli tarım arazilerine sahip Osmaniye'de yaz aylarında etkili olan kuraklık barajlardaki doluluk oranını ciddi seviyelerde düşürmüştü. Kış aylarında artan yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyeleri de yükselmeye başladı.

2021 Kasım ayında doluluk oranı yüzde 42 seviyelerinde olan Aslantaş Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 47 seviyelerine ulaştı. Ceyhan Nehri üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve elektrik enerjisi üretimi amacı inşa edilen Aslantaş Barajı'nın doluluk oranının eriyen kar sularıyla birlikte daha da artacağı öngörülüyor.

“Son yağışlar yüzümüzü güldürdü”

Yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının daha da artacağını ifade eden Ziraat Mühendisi Ali Aktaş, “Ceyhan Irmağı üzerinde bulunan Aslantaş Barajı'nın 2021 Kasım ayında doluluk oranı yüzde 42 seviyelerindeyken 2021 Aralık ayı itibariyle yüzde 47'ye ulaştı. Yani yüzde 5'lik bir artış görünmektedir. Yağışların iyi gitmesiyle beraber biz seviyenin daha da yükselmesini bekliyoruz. Geçen yaz aylarında yağışların hiç olmaması barajlardaki su seviyelerini çok düşürmüştü. Son yağışlar yüzümüzü güldürdü. Rahmetin yağmasın daha da bekliyoruz. Barajlardaki seviyelerin daha da yükseleceğinden umutluyuz” diye konuştu.

Öte yandan 28 Kasım-28 Aralık 2021 tarihleri arasında Berke Barajı'nda doluluk oranı yüzde 57'den 59'a, Kalecik Barajı'nda doluluk oranı yüzde 19'dan 26'ya, Mehmetli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 21'den 23'e yükseldi.

Bekir Burak Canbolat - Selçuk Kaya

